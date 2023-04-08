Ватикан, похоже, уверен в том, что войну против Украины единолично ведет Путин, а не весь российский народ в целом.

Попытки Ватикана уравнять жертву и агрессора в текущей войне оскорбительны для украинцев и дискредитируют концепцию мира. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Возмущение украинских дипломатов вызвало решение Ватикана свести вместе представителя Украины и России во время Крестного хода в Риме на Страстную пятницу.

"Нынешнее шествие было вновь омрачено попыткой приравнять жертву и агрессора", – заявил Николенко.

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По его словам, Святой Престол проигнорировал аргументы украинской стороны, которая считает "оскорбительным" совместное участие в процессии украинского и российского подростков.

"Совместное участие украинца и россиянина искажает действительность, в которую Россия погрузила украинцев, воплощая против них геноцид. Более того, такой шаг подрывает принципы справедливости и общечеловеческой нравственности, дискредитирует концепцию мира и братства", – заявил дипломат.

По словам Николенко, попытка "поставить знак равенства" между страданиями украинцев и страданиями россиян в данном случае не способствует примирению.

"Примирение может наступить только после украинской победы, наказания всех российских преступников, покаяния за нанесенные страдания и прошение прощения украинцев", – подчеркнул спикер МИДа.

Попытки Ватикана примирить украинцев и россиян

В прошлом году на Пасху Ватикан решил устроить примирительную акцию между украинцами и россиянами. Во время Крестного хода нести крест доверили двум женщинам – украинке и россиянке. В Украине этот примирительный жест в разгар войны, которую россияне и не думали прекращать, сочли оскорбительным.

В этом году Ватикан решил в точности повторить прошлогодний опыт с примирением украинцев и россиян, задействовав в этот раз двух подростков, символизирующих каждый свой народ. Украину представлял мальчик из Мариуполя, а Россию – подросток, который потерял на войне в Украине брата, отца и деда.

Очевидно, что попытки жестко провести знак равенства между Украиной и Россией являются осознанной политикой Ватикана. На это указывает и нежелание самого Папы Римского ехать в Украину без того, чтобы в этой же поездке посетить сразу и Москву.

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