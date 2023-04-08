Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш отметил, что текст Крестного пути он узнал из СМИ и выразил возмущение.

Ватикан решил повторить прошлогоднюю практику и во время Крестного пути в Колизее совместить украинского и российского подростков, хотя в прошлом году подобная инициатива с женщинами возмутила украинскую сторону.

"Люди с земель, раненых бомбами, ракетами, выстрелами или убийственной ненавистью, делились с Папой Франциском свидетельствами – и эти воспоминания стали размышлениями, сопровождающими молитву Крестного пути в этом году". - говорится в сообщении Vatican News.

На десятой остановке, на которой размышления сосредоточены на том, как Иисус был ободран с одежды, составители соединили свидетельства украинского и российского подростков. Украинец рассказал, как ночью вместе с семьей убегал из Мариуполя, решив уехать в Италию, где была бабушка. На границе же пришлось попрощаться с отцом.

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"Когда мы прибыли в Италию, я скучал. Я чувствовал себя оторванным от всего: полностью голым. Я не знал языка, у меня не было ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы я чувствовал себя счастливым, но я повторял, что хочу домой. Наконец, моя семья решила вернуться в Украину", – рассказал он.

А россиянин сказал такое: "Я российский парень, и когда это говорю, то почти чувствую вину и не понимаю почему, поэтому чувствую себя вдвойне плохо. Ободран из счастья и мечтаний о будущем". Россиянин вспомнил о старшем брате, который через несколько дней после 18-летия "отправился в путешествие", а затем пришло сообщение о его смерти. "Нам все говорили, что мы должны гордиться, но дома были только печаль и страдания. Подобное произошло с папой и дедом, которые уехали, и не имеем о них ни одного известия", – сказал россиянин.

При этом посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш отметил, что текст Крестного пути Via Crucis он узнал из СМИ и выразил возмущение. "Российский парень, в частности, расскажет о своем убитом брате и папе и дедушке, которые пропали без вести на войне. Но он точно забудет вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью... а не наоборот!".

Крестный ход в Ватикане: что было в 2022 году

В 2022 году в Ватикане решили, что во время Крестного пути на Страстную пятницу с Папой Франциском украинка и россиянка вместе должны нести крест. Несмотря на громкую критику и несогласие со стороны Украины, Святой Престол не изменил свои планы.

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