По количеству времени, проведенном на сайте за один заход, Украина оказалась на 10-м месте со средним показателем в 10 минут и 2 секунды.

Традиционно сайт PornHub называет главные тенденции мира и отдельно в странах. Украина в первой двадцатке по просмотрам.

Наша страна оказалась на 14-м месте по количеству трафика, следует из обзора сайта PornHub. Топ-5 запросов украинцев – категории MILF, аниме, хентай, лесбиянки и анал. Запрос "украинское порно" на седьмом месте, а "русское домашнее" на девятом. Интересно, что в 2022 году запрос украинское порно вообще не попал в топ.

По количеству времени, проведенном на сайте за один заход, Украина оказалась на 10-м месте со средним показателем в 10 минут и 2 секунды.

Видео дня

По возрастным категориям посетители PornHub из Украины разделились следующим образом:

25 % - люди от 18 до 24 лет;

25 % - от 25 до 34 лет;

24 % - от 35 до 44 лет;

12 % - от 45 до 54;

9 % - от 55 до 64;

5 % - люди старше 65.

Самой популярной порноактрисой сайта стала Абелла Дейнджер. Анджела Уайт - на втором месте, Ева Эльфи - на третьем.

Что смотрели украинцы на Pornhub в 2022 году

В 2022 году Украина хоть и потеряла две позиции, но оставалась в топ-20 стран по просмотру Pornhub - занимала 15-ое месте.

Согласно обнародованной статистике, среди украинских пользователей в 2022 году были популярны следующие поисковые запросы "лесбиянки", "милф", "аниме" и "жесткий".

Вас также могут заинтересовать новости: