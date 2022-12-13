Украина остается в топ-20 стран по просмотру на популярном сайте для взрослых.

Популярный сайт с фильмами для взрослых Pornhub обнародовал итоги 2022 года. Украина хоть и потеряла две позиции, но остается в топ-20 стран по просмотру Pornhub - 15-ое месте.

Согласно обнародованной статистике, среди украинских пользователей в текущем году были популярны следующие поисковые запросы "лесбиянки", "милф", "аниме" и "жесткий".

Кроме того, российское вторжение в Украину сказалось и на предпочтениях пользователей сайта. Если в прошлом году самым популярным запросом в Украине было "российское домашнее", но теперь эта категория потеряла шесть позиций, а "украинское порно" поднялось на 84 позиции.

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Также Украина стала единственной страной из топ-20, в которой категория "Реалити" оказалась наиболее популярной, а дальше следовали категории "Секс втроем" и "Милфы".

Стоит отметить, что в списке самых популярных порнозвезд лиидирует актриса еврейско-украинского происхождения Абелла Денджер, на втором месте - американка Лана Роудс, а на третьем – австралийка Анджела Уайт.

В то же время в Украине самой популярной порноактрисой оказалась россиянка, которая известна под псевдонимом Eva Elfie, хотя еще в прошлом году она была на второй строке по популярности.

Как ранее сообщал УНИАН, в прошлом году PornHub также обнародовал предпочтения украинцев. Тогда жителей Украины больше всего интересовала "клубничка" с тематическим сюжетом, который на сайте показан в разделе "русское домашнее".

В трендах среди украинцев также оказались видео о "рогоносцах", а фильмы с тегом "мамка" и "измена" больше всего выросли в популярности.

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