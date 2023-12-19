Среди населения уменьшилось количество тех, кто верит в правильное развитие дел в государстве.

В Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, хотя все равно большинство населения склонно оптимистично оценивать ситуацию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Так, согласно опросу, с мая 2022 года по октябрь 2023 года доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, снизилась с 68% до 60%, а к декабрю 2023 года снизилась до 54%. В частности, доля тех, кто безусловно убежден в правильности направления, снизилась за весь период с 32% до 13%.

В то же время, как отметили в КМИС, доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла с 16% в мае 2022 года до 29% в октябре 2023 года и до 32% в декабре 2023 года (хотя доля тех, кто безусловно убежден в неправильности направления, составляет 12%).

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"Независимо от региона проживания примерно одинаковая доля населения (50-58%) считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении (и доля тех, кто так считает, преобладает доля тех, кто видит неправильный путь развития страны)", - говорится в результатах опроса.

Изучение общественного мнения провели в течение 4-10 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (помимо АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включали мнение жителей территорий, которые временно неподконтрольны Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами заграницей.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. КМИС ранее приводил факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях "военного времени".

В Украине несокрушимое доверие лишь к Залужному - данные КМИС

Согласно недавнему опросу КМИС, среди украинцев снизился уровень доверия к действующему правительству и парламенту: абсолютную приверженность украинцев имеет разве что Валерий Залужный. Зеленскому также доверяет большинство, однако, уже чуть меньше.

По сравнению с декабрем 2022 года доля тех, кто доверяет Верховной Раде, снизилась с 35% до 15%, а доля тех, кто не доверяет - выросла с 34% до 61%.

Доверие к правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие - выросло с 19% до 44%.

По данным опроса, абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - как и в декабре 2022 года, так и сейчас, им доверяют 96% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев доверяют главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному (не доверяют – только 4%).

В КМИС отмечают, что большинство украинцев - 59% - одновременно доверяют и президенту Зеленскому, и главнокомандующему Залужному. "Доля украинцев, которые имеют поляризованные взгляды, является достаточно небольшой. Так, лишь 14% доверяют В. Залужному и при этом не доверяют президенту, и лишь 1% доверяют президенту, но не доверяют В. Залужному", - сообщают социологи.

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