В частности, в сентябре 2022 года 91% украинцев не хотели бы выезжать из Украины даже в случае получения без условий гражданства США или ЕС.

Подавляющее большинство опрошенных украинских граждан хотят оставаться жить и работать в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, социологи спросили у респондентов, переехали бы они жить в США или ЕС, если бы без условий получили гражданство.

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Подавляющее большинство участников опроса – 91% – сказали, что они бы не переехали. Только 7% согласились.

Социологи сравнили результаты этого опроса с аналогичным опросом, который проводился в октябре 2020 года, и отметили, что доля тех, кто готов уехать жить в США или ЕС, снизилась в 4 раза – с 28% до 7%. В то же время с 69% до 91% стало больше тех, кто не хотел бы выезжать даже в случае получения без условий гражданства США или ЕС.

По словам социологов, нужно учитывать, что около 10% взрослых украинцев сейчас находятся заграницей как беженцы. Впрочем даже, если половина из них ответили "да" на этот вопрос (недавние опросы украинцев беженцев свидетельствуют, что на самом деле большинство все-таки хотят вернуться домой, то есть ответов "да" было бы, скорее всего, меньше половины), то снижение эмиграционных настроений также было бы значительным – с 28% до около 13%.

В связи с этим заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий заявил: "Сохранение человеческого потенциала является одной из стержневых задач для украинского общества в условиях войны и на период послевоенного восстановления. Традиционно Украина демонстрировала достаточно высокие показатели эмиграционных настроений (и по опросам, и по фактическому оттоку населения). Сейчас на фоне общего сплочения населения и достаточно оптимистичных настроений мы наблюдаем, наоборот, увеличение желания оставаться жить и работать именно в Украине".

По его словам, последние опросы КМИС показывают, что текущую ситуацию в Украине респонденты оценивают сдержанно оптимистично, а относительно будущего Украины почти 90% являются оптимистами.

По его мнению, скорее всего, такой оптимизм и обуславливает в значительной степени желание оставаться в Украине.

Как проводился опрос

Опрос проходил в период с 7 по 13 сентября 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился с взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые проживали на территории страны (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые были оккупированы до 24 февраля, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля.

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