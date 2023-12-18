Критикам Залужного стоит остерегаться, украинцам не нравятся упреки в его сторону.

Среди украинцев снизился уровень доверия к действующему правительству и парламенту: абсолютную приверженность украинцев сохранил разве что Валерий Залужный. Зеленскому также доверяет большинство, однако, уже чуть меньше.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии. По сравнению с декабрем 2022 года доля тех, кто доверяет Верховной Раде, снизилась с 35% до 15%, а доля тех, кто не доверяет - выросла с 34% до 61%.

Доверие к правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие - выросло с 19% до 44%.

Видео дня

"Хотя в случае президента также есть нисходящая динамика, однако он сохраняет подавляющее доверие среди украинской общественности. Так, сейчас 62% доверяют президенту, а не доверяют - 18%. В декабре 2022 года 84% доверяли президенту, не доверяли - 5%", - отмечают в КМИС.

По данным опроса, абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - как и в декабре 2022 года, так и сейчас, им доверяют 96% опрошенных. Кроме того, 88% украинцев доверяют главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному (не доверяют - лишь 4%).

В КМИС отмечают, что большинство украинцев - 59% - одновременно доверяют и президенту Зеленскому, и главнокомандующему Залужному. "Часть украинцев, которая выражает поляризованные взгляды, является достаточно небольшой. Так, лишь 14% доверяют В. Залужному и при этом не доверяют президенту, и лишь 1% доверяют президенту, но не доверяют В. Залужному", - сообщают социологи.

По данным опроса, критика власти возросла во всех регионах, хотя при этом во всех регионах большинство доверяют президенту. Кроме этого, там абсолютное большинство доверяет ВСУ, Залужному и волонтерам.

Немного снизился уровень доверие к СБУ, однако сейчас большинство украинцев доверяют ей - 58% против 16%, которые не доверяют (в декабре 2022 года 63% доверяли СБУ, не доверяли - 9%). В то же время существенно снизилось доверие к полиции - с 58% в декабре 2022 года до 41% сейчас (недоверие выросло с 14% до 29%).

В Украине сохраняется высокое доверие к волонтерам - 84% им доверяют и лишь 3% не доверяют (в декабре 2022 года показатели были почти идентичными).

Критически низким, со значительным ухудшением по сравнению с прошлым годом, является доверие к судам и прокурорам. Лишь 12% украинцев доверяют судам и лишь 9% доверяют прокурорам. Не доверяют - 61% и 64% соответственно. В декабре 2022 года судам доверяли 25%, прокурорам - 21%, но было вдвое меньше тех, кто не доверял им.

Также значительно утратили рейтинг доверия украинские СМИ. За последний год с 57% до 29% стало меньше тех, кто доверяет украинским СМИ (зато с 14% до 40% стало больше тех, кто не доверяет им).

Кроме того, теряет доверие общественности церковь - за год снизилось доверие с 44% до 38%.

Аналитик КМИС Грушецкий считает, что нарастание критики и снижение доверия к власти, скорее всего, является следствием, с одной стороны, ненастоящих ожиданий на этот год и, с другой стороны, претензий касательно эффективности и прозрачности деятельности.

Он отметил, что принципиально важным результатом является то, что в Украине 59% украинцев одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему. "Украинцы требуют единства и поэтому действия отдельных представителей власти, попыткам дискредитации главнокомандующего, вызывают резкое неприятие в обществе. Украинцы не верят в обвинения, которые могут звучать в адрес Залужного (даже больше, можно предполагать, что такие обвинения бумерангом негативно сказываются на самой власти)", - отмечает он.

Безуглая говорит, что следует заменить Залужного

Недавно нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая решила выяснить, кем заменить главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Она организовала опрос на эту тему на своей странице в соцсети.

Народная избранница в Facebook предложила людям из 13 кандидатур выбрать того, кого они считают лучшим "заменителем" Залужного, в частности, в списке генерал-лейтенанта ВСУ Михаил Забродский, глава Главного управления разведки Минобороны нашего государства Кирилл Буданов.

Перед этим, в конце ноября Марьяна Безуглая призвала Валерия Залужного уйти в отставку, поскольку он якобы не смог предоставить план победы на следующий год. По словам нардепа, военные просто сказали, что им надо забирать не менее 20 тысяч украинцев в месяц.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывания Безуглой. Он отметил, что подыгрывание разговорам о необходимости любых отставок в нашем государстве - это подыгрывание РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: