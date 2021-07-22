Так, Украина будет признавать венгерские документы об образовании и ученых степенях, а Венгрия - украинские.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председательствующий в Комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Венгрии о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло перед началом их совместной пресс-конференции.

Говоря о подписании этого соглашения, Сийярто заметил, что этот вопрос обсуждался в течение 7 лет.

"Соглашение о признании дипломов и научных степеней свидетельствует о том, что нет нерешаемых проблем. Только надо много работать", - сказал он.

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Кроме того, во время встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере подготовки дипломатических кадров между Министерством иностранных дел Украины и Министерством внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

Как отмечается в сообщении на странице МИД Украины в Facebook, подписание этих документов означает, что Украина признает венгерские документы об образовании и ученых степенях, а Венгрия - украинские. Кроме того, Дипломатическая академия Украины им. Геннадия Удовенко при МИД и Дипломатическая академия Венгрии активизируют обмен студентами, учеными и экспертами. Также предполагается участие дипломатов обеих стран в тренингах, обмен публикациями.

Сегодня, 22 июля, председательствующий в Комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Украину с рабочим визитом.

Кулеба и Сийярто также совершат совместную поездку на линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где ознакомятся с ситуацией с безопасностью и усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.

Ухудшение отношений Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В Киеве 24 февраля состоялось учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Участники заседания достигли взаимопонимания относительно общих намерений обеспечить качественные условия для получения школьного образования украинцами венгерского происхождения на Закарпатье.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия готова обсудить с Украиной воплощение положений образовательного закона с учетом интересов венгерского меньшинства.

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Автор: Татьяна Поляковская