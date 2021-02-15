По данным источников, на переговорах дипломат доказывал, что в Украине "унижают" и даже "уничтожают" венгерское меньшинство.

На заседании Совета ассоциации ЕС-Украина еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи требовал внести в совместное заявление тезис о том, что в Украине притесняют национальные меньшинства, а также требовал от Киева прекратить работу сайта «Миротворец».

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Об этом говорится в материале «Европейской правды». По данным источников журналистов, предложения Варгеи появились в последний момент перед заседанием, что само по себе противоречит обычаям ЕС, но еврокомиссар категорически требовал их учесть, утверждая, что его предложения являются критически важными.

В этот раз претензии венгерской стороны касались не языка, и не образования. Вместо этого еврокомиссар требовал от Украины прекратить работу сайта "Миротворец". В частности, Варгеи предлагал, чтобы Киев обязался "расследовать" или "преследовать" в Украине тех, кто совершает незаконные действия "в отношении депутатов Европарламента", а также "раскрытие их персональных данных".

Кроме того, Украина должна была признать, что такие незаконные действия действительно происходят и что это беспокоит как Киев, так и Брюссель.

По данным журналистов, на двусторонних переговорах Варгеи вообще был очень агрессивным, но когда дошло до вопроса "Миротворца", некорректность зашла за грань. Украинские участники встречи впоследствии рассказывали коллегам в правительственной делегации, что комиссар доказывал: в Украине "унижают" и даже "уничтожают" представителей венгерского меньшинства.

В результате согласование итогового заявления Совета ассоциации оказалось заблокированным. Украинская делегация не согласилась на выдвинутые требования.

По данным журналистов, премьер Денис Шмигаль отклонил ультимативные требования Варгеи внести в совместное заявление саммита тезис, по которому Киев признавал бы преследование меньшинств в Украине.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, в свою очередь, настоял, чтобы стороны нашли компромисс. Именно поэтому стороны больше чем на час опоздали на итоговую пресс-конференцию.

В итоге из текста вычистили упоминания о том, что Украина признает "притеснения" венгров, заявление Совета ассоциации согласовали и политики вышли к прессе.

Уже на пресс-конференции Варгеи заявил, что ЕС может и не согласиться на обновление Соглашения об ассоциации. Однако источники журналистов говорят, что реальной угрозы нет.

Напомним, 11 февраля в Брюсселе состоялось заседание 7-го Совета ассоциации Украина-ЕС. Украина и Евросоюз начали работу над оценкой соглашения об ассоциации.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом. До этого оно применялось на временной основе с 2016 года.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, усилению экономических связей и взаимного уважения общих ценностей.

Экономическая часть сделки, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые сектора украинской экономики.

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Автор: УНИАН