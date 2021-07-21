Петер Сийярто вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой совершат поездку на линию разграничения на востоке Украины.

Председательствующий в Комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 июля посетит Украину с рабочим визитом.

Как сообщает МИД Украины, визит состоится по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

В частности, Кулеба и Сийярто проведут переговоры, ключевыми темами которых станут ситуация с безопасностью в регионе, политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, взаимодействие с Советом Европы, актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии.

По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы.

Министры также совершат совместную поездку на линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, где ознакомятся с ситуацией с безопасностью и усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, проживающих в зоне боевых действий.

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Ухудшение отношений Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В Киеве 24 февраля состоялось учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Участники заседания достигли взаимопонимания относительно общих намерений обеспечить качественные условия для получения школьного образования украинцами венгерского происхождения на Закарпатье.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия готова обсудить с Украиной воплощение положений образовательного закона с учетом интересов венгерского меньшинства.

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Автор: Виталий Саенко