Глава МИД затронул вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию и Мальты в период туристического сезона.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Хорватии в Мальте договориться о признании свидетельств о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба МИДа, на полях Анталийского дипломатического форума в Турции Кулеба провел отдельные встречи с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем-Радманом и министром иностранных и европейских дел Мальты Эваристом Бартоло.

В частности, Кулеба во время встречи с Грличем-Радманом затронул вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил Хорватии заключить соглашение о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19.

Главы украинской и хорватской дипломатии обсудили подготовку визита премьер-министра Хорватии в Украину в этом году для активизации политического диалога и увеличения объемов торговли и инвестиций.

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Во время встречи с Бартоло Кулеба поднял вопрос заключения соглашения о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 для упрощения условий поездок украинских граждан на Мальту.

Главы украинской и мальтийской дипломатии обсудили шаги с целью активизации политического диалога Украины и Мальты, оживления взаимодействия бизнеса и усиления сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

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Первой страной-членом Евросоюза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

В мае МИД Украины начал активную работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом. В частности, Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, как на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.

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Автор: Виталий Саенко