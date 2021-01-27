Глава МИД Венгрии заявил, что в последнее время отношения с Украиной развивались в не самом лучшем направлении.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выражает надежду, что удастся остановить ухудшение двусторонних отношений с Украиной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

Глава МИД Венгрии признал, что в последнее время отношения с Украиной развивались в не самом лучшем направлении. "Я считаю, что наша сегодняшняя встреча принесет результаты, и мы сможем остановить ухудшение наших отношений, и мы сможем вернуть этот процесс в хорошее направление", - заявил Сийярто.

Он сказал, что для Венгрии очень важно поддерживать венгерское меньшинство на Закарпатье. По его убеждению, такая поддержка создает возможность объединения с Украиной. "Мы верим в то, что, когда мы поддерживаем сообщество венгров Закарпатья, таким образом мы поддерживаем и помогаем отношениям между Украиной и Венгрией", - сказал Сийярто.

Также он добавил, что его страна всегда поддерживала суверенитет Украины и интеграцию Украины в Евросоюз.

"Все обвинения, связанные с сепаратизмом (венгерского меньшинства - УНИАН) - они, таким образом, не имеют никакого смысла. И я согласен с моим коллегой Дмитрием, что Закарпатье должно стать историей успеха. И мы готовы дальше развивать и расширять эту историю успеха", - сказал Сийярто.

Отношения между Киевом и Будапештом

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Кроме того, осенью 2020 года в ходе местных выборов венгерские чиновники во время посещений Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.

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Автор: Виталий Саенко