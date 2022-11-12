Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в мире осталось семь стран, с которыми Украина до сих пор не установила дипломатические отношения.
Об этом глава МИД сказал во время видеовключение из аэропорта города Пномпень (Камбоджа). Он уже договорился о начале процесса установления дипломатических отношений с одной из этих стран.
"Вы наверное не в курсе, но за 30 лет независимости Украины, все еще есть семь стран в мире, с которыми в Украине не установлены дипломатические отношения", - отметил Кулеба.
Министр сказал, что "это белые пятна, которые мы должны для себя открыть и закрасить на карте мира".
"Украина - это уже государство-легенда, и не может не быть у нее дипломатических отношений с кем-то в мире, если речь не идет о случае сознательного расторжения нами дипломатических отношений с теми, кто фундаментально нарушает наши национальные интересы", - заявил Кулеба.
Он отметил, что среди этих семи стран есть одна страна из Океании - это Папуа-Новая Гвинея.
Как сказал Кулеба, он провел телефонный разговор с министром иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Джастином Ткаченко, который имеет украинское происхождение.
"Мы договорились начать процесс установления дипломатических отношений", - заявил Кулеба.
Дипотношения Украины с другими странами
30 июня Министерство иностранных дел Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией из-за признания "независимости" временно оккупированных Российской армией территорий Донбасса.
13 июля МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с КНДР из-за признания "независимости" временно оккупированных Российской армией территорий Донбасса.
18 октября Кулеба предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.