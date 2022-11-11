Будут обсуждать также ситуацию с безопасностью и применение санкций против Российской Федерации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Камбодже, 12 ноября проведет встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом глава МИД сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Завтра у меня будет очень активный день, завтра здесь будет государственный секретарь Блинкен, мы будем иметь с ним отдельную встречу, обсуждать ситуацию с безопасностью, предоставление Украине новых вооружений и применение санкций против Российской Федерации", - сказал он.

Новый пакет военной помощи от США

На фоне контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении Вашингтон объявил вечером 10 ноября о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Пакет включает предоставление новых испанских установок ПВО Hawk, американских ЗРК Avenger с ракетами Stinger, а также миллионы боеприпасов, в частности к стрелковому оружию.

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Также США собирают седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн") с участием более 50 стран мира.

США с начала осени начали предоставлять Украине современные системы ПВО.

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