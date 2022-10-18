Глава МИД отмечает, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинге.

Глава МИД отметил, что "действия Ирана - это подлость и ложь, которую мы не будем терпеть". "Ведь все эти действия Иран сделал, параллельно рассказывая нам о том, что он против войны, и не будет поддерживать оружием ни одну из сторон", - сказал глава МИД.

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"Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента Украины предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", - подчеркнул Кулеба.

"Мы никогда не занимали антииранскую позицию. Но после того, как Иран стал соучастником преступления агрессии и преступлений России на нашей территории, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России - будем говорить о восстановлении всего комплекса отношений", - заявил Кулеба.

Роль Ирана в войне России против Украины

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6. Теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области атаковали теплоэлектростанцию.

14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины по инициативе United24, Монобанка и волонтера Игоря Лаченкова был запущен сбор средств на закупку "Ловца Шахедов" – системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты.

Украинцы менее чем за двое суток смогли собрать более 150 миллионов гривен на антидронную систему защиты.

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