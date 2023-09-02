В первую очередь в Украине хотят экстрадировать топ-коррупционеров.

Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал информацию о возможной экстрадиции украинцев, сбежавших за границу.

Как сообщил глава Минюста в эфире национального телемарафона, это крайне сложная и кропотливая работа и, чтобы сделать такую экстрадицию возможной, необходимо выполнение целого ряда условий, что пока невозможно.

"Условно завтра в огромном масштабе имплементировать это было бы невозможно. Сначала пойдут "топы" - те, кто украл больше всего. Их мы попробуем достать в первую очередь. А средняя рыба и другие персонажи уйдут позже", - сказал он.

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Малюська подчеркнул, что в первую очередь Украина хочет экстрадировать топ-коррупционеров.

"Ключевая проблема, которую мы сейчас имеем - это то, что даже по более очевидным и вопиющим случаям преступлений, которые совершали, например, топ-коррупционеры, бежавшие за границу, нам отказывают обеспечивать их экстрадицию. Потому что в странах Европы, в которых в большинстве находятся наши топ-преступники или коррупционеры, очень осторожно относятся к вопросу экстрадиции в связи с тем, что у нас война. И их адвокаты отмечают, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции. Но это явление временное", - сказал министр.

Однако, по его словам, это явление временное, потому что в Минюсте уже есть план действий, как сформировать такой механизм.

Экстрадиция уклонистов - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, на днях член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия заявил, что люди, незаконно купившие справки для уклонения от призыва, будут нести ответственность по закону - "за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации". Так, уклонистов, выехавших по таким документам за границу, могут экстрадировать.

"В любой фактически (кроме России, возможно) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", – резюмировал Арахамия.

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