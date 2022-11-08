Удостоверение личности на возвращение в Украину начнут выдавать без личного обращения.

С 14 ноября Государственная миграционная служба Украины запускает экспериментальный проект по выдаче удостоверений для возвращения в страну на основе обращений родственников. Это поможет вернуть депортированных россиянами детей и взрослых.

Насильственно депортированные в Россию граждане Украины, чьи документы были изъяты и уничтожены, смогут вернуться после получения специального удостоверения. При этом заявку на его выдачу теперь может подать родственник депортированного лица, проинформировала председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Оформление и выдача свидетельств на возвращение в Украину будет происходить без присутствия этих граждан. В частности, по обращениям их близких лиц, родственников, законных представителей или по обращению Минреинтеграции. Удостоверения будут оформлять для лиц, информация о которых содержится в Едином государственном демографическом реестре или в информационных системах Государственной миграционной службы. А также детям, независимо от того, есть ли информация о них в Государственной миграционной службе", – пояснила Науменко.

Возвращение в Украину без документов

Право на въезд в Украину граждан Украины, которые потеряли документы, дает удостоверение личности на возвращение в Украину.

Ранее удостоверение выдавалось исключительно дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины на основании личного ходатайства заявителя или обращения его законных представителей.

В то же время многие украинские граждане оказались на российской территории без документов, а украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют. Швейцария заявляла о готовности представлять интересы вывезенных в РФ украинцев, но получила отказ от российской стороны.

21 октября Кабинет Министров поддержал проведение экспериментального проекта по выдаче этого документа без присутствия получателя.

Срок получения удостоверения – 5 дней, а действует документ до 3 месяцев. Его оформление является бесплатным.

Депортация украинцев

Как сообщили в МВД, по разным оценкам более 1 миллиона украинцев во время войны были насильственно депортированы в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия депортировала с оккупированных украинских территорий более 1,6 миллиона граждан Украины.

Перед депортацией мирных украинцев оккупанты заставляют их проходить через так называемые фильтрационные лагеря. Там проводят допросы и заставляют раздеваться – для проверки татуировок. Известно о случаях исчезновения тех, кто не прошел фильтрацию.

Также россияне похищают и депортируют украинских детей. После их отдают на незаконное усыновление в России, уничтожая их документы, смена имени также разрешается. По состоянию на начало сентября было известно о 557 тысячах незаконно вывезенных в Россию детей. Украина занимается их возвращением.

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