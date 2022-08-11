В МИД заявили, что Швейцария утратила нейтральный статус.

Швейцария не может представлять интересы Украины в России, так как поддержала санкции против страны-агрессора.

Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Иван Нечаев, пишет ТАСС.

Он отметил, что Швейцария давно интересовались мнением Москвы о возможном представительстве интересов Украины в РФ и наоборот.

"Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов", - подчеркнул Нечаев.

В Швейцарии "приняли к сведению" позицию РФ. Официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер заявил, что "никакой дополнительной информации (по данному вопросу - УНИАН) на настоящий момент предоставлено не будет".

Напомним, ранее в МИД Украины сообщили, что Швейцария готова представлять интересы украинцев, вывезенных в Российскую Федерацию, но Россия должна дать согласие. Сейчас украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют.

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