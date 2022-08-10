Украина и Швейцария определят двусторонним соглашением модальности представления интересов украинцев в России.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Швейцария готова представлять интересы украинцев, вывезенных в Российскую Федерацию, но Россия должна дать согласие.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко, который есть в распоряжении УНИАН.

"МИД Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой прилагает максимум усилий для защиты интересов граждан Украины в России. В помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которые были незаконно вывезены из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в частности, дети", - заявил спикер МИД.

Как подчеркнул дипломат, многие украинские граждане оказались на российской территории без документов.

Он напомнил, что украинские дипломатические учреждения на территории РФ отсутствуют.

"По поручению президента Украины МИД достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории России. Выбор в пользу Швейцарии был сделан в связи с ее большим опытом выполнения таких функций, и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность оказать свои добрые услуги", - заявил спикер.

"Модальности представления Швейцарией интересов Украины в РФ будут определяться двусторонним соглашением. В то же время, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в России должна предоставить принимающая сторона", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что после завершения этого процесса МИД проинформирует о деталях.

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