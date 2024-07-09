Он не сказал, что именно было в этом сообщении.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что после обстрела российскими оккупантами Киева написал российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой "эмоциональное" смс-сообщение. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, говоря об обстреле врагом столицы 8 июля.

Омбудсмен подчеркнул, что вчерашние события в очередной раз продемонстрировали геноцидную политику России в отношении Украины.

"Сегодня утром уже подтвержден факт экспертами, в том числе, международными, что российская ракета целенаправленно была запущена по детской больнице "Охматдет", - отметил Лубинец.

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Он отметил, что уже связался с региональным директором ЮНИСЕФ в странах Европы и Центральной Азии и попросил о помощи. По словам уполномоченного, руководитель ЮНИСЕФ в Украине подтвердил, что получил все поручения и согласования относительно того, что организация готова срочно выделить дополнительное финансирование для, прежде всего, оказания помощи детям и семьям, которые находились в "Охматдете".

"И дальше они прорабатывают вопрос, чтобы максимально быстро восстановить эту больницу", - сказал уполномоченный.

Лубинец также рассказал, что общался вчера с Москальковой.

"Общался сначала утром. Это было заранее запланированное техническое общение, до обстрелов. И скажу откровенно, после обеда я написал даже смс, достаточно эмоциональное. Ожидаю реакции", - сказал он и добавил, что это была его "эмоциональная реакция на события, связанные с обстрелом гражданской инфраструктуры и гибелью украинских детей".

На уточнение, что именно было в этом смс, уполномоченный отказался рассказывать, что там было.

"Настолько чувствительная тема. Я не хочу, чтобы это как-то повлияло на коммуникацию... Наверное, что я впервые... Я уже просто не выдержал", - сказал Лубинец.

Он отметил, что Москалькова его сообщение прочитала.

"Я скажу так: я не получил позорной реакции, или чего-то подобного не было", - рассказал омбудсмен.

Удар по больнице "Охматдет"

В Киеве на территории крупнейшей детской больницы в Украине "Охматдет" уже завершены спасательные аварийно-работы. В результате российского удара погибли два человека, всего за помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами восемь детей.

В Службе безопасности Украины заявили, что получены новые доказательства, подтверждающие, что Россия ударила по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101. На месте трагедии был найден, в частности обломок двигателя этой ракеты.

Смертельный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, вероятно, был вызван прямым попаданием российской ракеты, заявила во вторник глава миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека, ссылаясь на собственный анализ.

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