На днях "Укрэксимбанк" восстановил в должностях двух участников нападения на журналистов считая, что уголовные производства не являются основанием для увольнения.

Одного из участников нападения на журналистов программы "Схемы", директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова, которого на днях восстановили в должности, работники финучреждения встречали овациями.

Как видно на видео, Тельбизов заходит в помещение главного офиса этого государственного банка, где его аплодисментами встречают другие сотрудники.

Фигурант уголовного производства кланялся, посылал воздушные поцелуи, а также произнес речь на русском языке, передав присутствующим слова "от нашего главы".

"Самая искренняя большая благодарность всем за ту поддержку, которую вы проявили в этот сложный период. Лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации. Вам передаю дословно, спасибо за то, что вы держите вектор, заданный этой команде. Это лучшая команда, которую можно было создать вообще за весь период. Это останется белой полосой. Та команда, которую создали. Вся команда, которая сделала из этой отстойной коробки топ-банк Украины", - заявил Тельбизов.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября "Укрэксимбанк" восстановил на должностях двух сотрудников финучреждения, которые принимали участие в нападении на журналистов во время интервью в кабинете председателя правления Евгения Мецгера. Речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности банка Олеге Осипове. Приказ об их восстановлении издан на основании завершения "внутреннего расследования" в банке.

В пресс-службе "Укрэксимбанка" комментируя это заявили, что получение работником статуса подозреваемого или обвиняемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения от работы или расторжения трудовых отношений.

"Заметим, что в отношении Олега Осипова и Игоря Тельбизова был установлен простой (приостановление работы), а их полномочия прекращены без сохранения оплаты труда на максимально разрешенный законодательством срок, а именно на время проведения служебного расследования банка по инциденту. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству работодатель не имеет законных оснований отстранять от работы работника за его\ее статус обвиняемого в уголовном производстве", - считают в "Укрэксимбанке".

В госбанке также отметили, что еще один участник нападения - Владимир Пикалов - был уволен с должности директора департамента информационной политики.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

Напомним, 4 октября во время интервью главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть интервью, которое уже было записано. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их в течение часа силой удерживали в кабинете главы правления банка.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Читайте такжеИз дела экс-главы правления "Укрэксимбанка" исчезла "более жесткая" статья - "Схемы"

5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия в отношении съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы из-за якобы нарушения журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий председателя правления "Укрэксимбанка".

Мецгеру и Пикалову вручили подозрения по частям 1 и 3 статьи УК о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и в незаконном лишении свободы человека (ст. 146). Третьим подозреваемым по делу является директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов - по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

11 октября Голосеевский райсуд Киева избрал Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения избрана и заместителю Мецгера Владимиру Пикалову. Срок действия мер пресечения для обоих подозреваемых - до 5 декабря.

В тот же день Мецгер заявил, что написал заявление об увольнении с должности главы правления банка.

Позже стало известно, что дело против Евгения Мецгера и трех его подчиненных, причастных к нападению на журналистов, передали в суд, не приобщив к материалам ключевые доказательства. Отсутствие этих доказательств ставит под угрозу возможность доказательства вины обвиняемых.

Автор: Александр Топчий