Приказ о возобновлении фигурантов уголовного производства издан на основании завершения "внутреннего расследования" в банке.

Двух сотрудников "Укрэксимбанка", которые совершили нападение на журналистов программы "Схемы", восстановили в должностях.

Как сообщает Радио Свобода, этот факт официально подтвердили в финучреждении. Речь идет о директоре департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности банка Олеге Осипове.

Приказ об их восстановлении датирован 9 ноября и издан на основании завершения "внутреннего расследования" в банке.

Тельбизов и Осипов являются обвиняемыми в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

Ранее Тельбизова отстранили от занимаемой должности. Об отстранении Осипова публично не сообщалось, но ему также было вручено официальное обвинение по уголовному делу.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

Напомним, 4 октября во время интервью главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам программы "Схемы" произошел инцидент: банкиру не понравился вопрос журналистов, и он приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть интервью, которое уже было записано. В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их в течение часа силой удерживали в кабинете главы правления банка.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

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5 октября "Укрэксимбанк" заявил, что насилия в отношении съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы из-за якобы нарушения журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Позже журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий председателя правления "Укрэксимбанка".

Мецгеру и Пикалову вручили подозрения по частям 1 и 3 статьи УК о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и в незаконном лишении свободы человека (ст. 146). Третьим подозреваемым по делу является директор департамента банковской безопасности Игорь Тельбизов - по ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УК Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

11 октября Голосеевский райсуд Киева избрал Евгению Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Аналогичная мера пресечения избрана и заместителю Мецгера Владимиру Пикалову. Срок действия мер пресечения для обоих подозреваемых - до 5 декабря.

В тот же день Мецгер заявил, что написал заявление об увольнении с должности главы правления банка.

Позже стало известно, что дело против Евгения Мецгера и трех его подчиненных, причастных к нападению на журналистов, передали в суд, не приобщив к материалам ключевые доказательства. Отсутствие этих доказательств ставит под угрозу возможность доказательства вины обвиняемых.

Автор: Александр Топчий