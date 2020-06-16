Суд отказал адвокатам Мангера в отводе судьи

Сегодня суд рассматривает изменение меры пресечения подозреваемому в деле убийства Гандзюк в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Печерский районный суд Киева отказал адвокатам подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в отводе судьи.

Об этом сообщается на Facebook-странице инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?».

"Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Мангера об отводе судьи", - говорится в сообщении.

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В частности, сегодня проходит рассмотрение изменения Мангеру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

"Мы хорошо понимаем, что это будет не единственное ходатайство адвокатов Мангера. Сейчас начнутся симуляции сердечных приступов, слабоумия, может даже диарея. Но мы готовы ждать и надеемся на справедливое решение суда", - заявили активисты.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора.

14 июня в Херсон прибыл следователь, чтобы выполнить решение суда о приводе, но выяснилось, что уже сам Мангер находится в больнице. Следователям не удалось осуществить привод Мангера в Печерский райсуд Киева.

Его адвокаты предоставили справку, что Мангер находится в реанимации и нетранспортабельный. При этом ни следователя, ни эксперта в больницу не пустили.

Сегодня, 16 июня, около 7 часов утра во исполнение постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева сотрудники СБУ задержали Мангера, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рыщук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

В январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева постановил арестовать Левина.

25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

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