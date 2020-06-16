Дело Гандзюк: Мангера забрали из больницы в Херсоне и везут на суд в Киев

Накануне Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание Мангера.

Подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк, председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера сейчас везут в Киев для участия в заседании Печерского районного суда.

Об этом сообщила херсонская журналистка Татьяна Дергачева.

«Как стало только что известно, в рамках судебного решения спецподразделением СБУ «К» в больнице был задержан председатель областного совета Владислава Мангера и вооруженным спецподразделением сопровождается в судебный зал в Киеве», – пишет она.

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Накануне Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание Мангера. По словам активистов инициативы, независимый эксперт-врач, которого привлекли прокуроры, сделал заключение, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача, и состояние его здоровья позволяет ему путешествовать в столицу.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Мангер не явился на заседание Печерского районного суда Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора. 14 июня в Херсон прибыл следователь, чтобы выполнить решение суда о приводе, но выяснилось, что уже сам Мангер находится в больнице.

Следователям не удалось осуществить привод Мангера в Печерский райсуд Киева для рассмотрения вопроса об изменении меры пресечения по ходатайству прокурора. Его адвокаты предоставили справку, что Мангер находится в реанимации и нетранспортабельный.

При этом ни следователя, ни эксперта в больницу не пустили. В судебном заседании объявлен перерыв в связи с тем, что следователи должны обосновать необходимость принудительной доставки Мангера в суд.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела. 6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

В январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева вынес решение арестовать Левина.

25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

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