Многие страны, включая США, Индию, Турцию, объединились, чтобы не допустить катастрофических событий, связанных с атомными объектами.

Представители украинской власти предупреждают, что Россия может подорвать Запорожскую АЭС. Насколько реалистичен этот сценарий, рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю".

По его прогнозу, этот мрачный сценарий не будет реализован, поскольку он станет угрозой не только для Украины. Генерал отметил, что у Путина были четыре фактора шантажа:

подрыв Каховской ГЭС;

подрыв крымского "Титана";

подрыв Запорожской АЭС;

применение ядерного оружия.

"Но думаю, что ядерный фактор не будет реализован", - говорит экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

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Маломуж уверен, что необходимо по максимуму обращать внимание всего мира на эту угрозу - собирать Совбез ООН, ГА ООН:

"Потому что это угроза миру, это уже не Каховская ГЭС. Это не тот уровень угроз. Необходимо поднимать МАГАТЭ. Недавно они заявляли, что не видели взрывчатки на ЗАЭС, но пусть проверяют еще раз".

По его словам, разведка должна через различные каналы сообщать об угрозе и не допустить этого сценария. Необходимо, продолжил генерал, чтобы весь мир увидел реальные доказательные материалы, например, фото машин со взрывчатыми веществами.

Россия готовит теракт на ЗАЭС

22 июня Зеленский со ссылкой на данные ГУР заявил, что Россия готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции.

25 июня в ГУР опубликовали интервью Буданова изданию The New Statement. В нем он предупредил, что возле 4 из 6 энергоблоков ЗАЭС российские войска разместили технику со взрывчаткой. Глава украинской разведки предупредил, что ситуация никогда не была такой серьезной, как сейчас.

В украинском Минздраве уже подробно рассказали, что делать в случае радиационной аварии.

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