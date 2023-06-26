Реакторы на Запорожской АЭС были остановлены в сентябре 2022 года, напомнил врач.

Если на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произойдет взрыв, никому сразу принимать препараты йода не надо, заявил украинский врач, блогер Евгений Комаровский.

По его словам, йодид калия нужно будет принять только тогда, когда власти скажут:

"Когда произойдет взрыв, и будет понятно, что есть выброс радиоактивного йода, тогда во всех средствах массовой информации на потенциально опасной территории будет сообщение: "Товарищи, срочно примите калий йодид"… В любом случае калий йодид принимается только тогда, когда уполномоченные органы государственной власти вам об этом скажут".

При этом Комаровский объяснил, почему не надо сразу принимать йод в связи с аварией на Запорожской АЭС:

"Реакторы на Запорожской АЭС были остановлены в сентябре 2022 года. Ядерная реакция, реакция деления урана не происходит, поэтому нет возможности образовываться йоду… Калия йодид нужно иметь в доме, потому что в нашей стране есть еще работающие реакторы, потому что может быть угроза применения ядерного оружия. Но именно на Запорожской атомной электростанции невозможен выброс радиоактивного йода, поскольку период полураспада у йода чуть больше 8 дней, а ядерная реакция на станции не происходит уже 9 месяцев".

Угроза теракта на Запорожской АЭС - актуальное

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что возле 4 из 6 энергоблоков Запорожской АЭС российские войска разместили технику со взрывчаткой. По его словам, Россия завершила подготовку к теракту.

В разведке также сообщили, что просчитывают последствия возможных сценариев в случае реализации теракта РФ на ЗАЭС.

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