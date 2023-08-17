Жена военкома в прошлом году получила в подарок от своего отца 65 тыс. долл. США, хотя его законный доход за всю жизнь значительно меньше.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки коррупционной участи у Анатолия Пикала, экс-начальника Днепропетровского областного ТЦК.

Как сообщает НАПК, по результатам мониторинга образа жизни военкома были выявлены признаки, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 8,5 млн грн.

Сообщается, что в декларации за 2020 год Пикало отметил, что ни он, ни его близкие не имеют никаких денежных активов. Однако мониторинг установил, что его отец в течение последних 4 лет приобрел движимое и недвижимое имущество на 7 889 650 грн:

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две квартиры в Днепре стоимостью 1 776 000 грн и 698 950 грн;

автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT стоимостью 359 700 грн;

автомобиль FORD RANGER стоимостью 780 000 грн;

автомобиль AUDI А6 стоимостью 1 875 000 грн;

автомобиль VOLKSWAGEN ID.6 стоимостью 1 300 000 грн.

Также отец военкома также стал единственным учредителем и конечным бенефициарным владельцем фирмы с уставным капиталом в 1 100 000 грн, сформированным за счет его собственных наличных средств. В июле 2023 года эта фирма приобрела в собственность долю торгового комплекса на Днепропетровщине стоимостью 1 150 000 грн.

"Учитывая, что размер всех приобретенных активов превышает размер законно полученных отцом военкома доходов почти на 6 млн грн, очевидно, они были приобретены по поручению самого военкома и за счет средств, законность источников которых не подтверждена", - сказано в сообщении.

В прошлом году жена военкома получила в подарок от своего отца 65 тыс. долл. США (эквивалент 2 600 000 грн). Объяснения, что подаренные средства были накоплены в течение трудовой деятельности, также вызывают обоснованное сомнение, поскольку суммарный законный доход отца за всю жизнь значительно меньше.

Кроме этого, сам экс-начальник Днепропетровского ТЦК в 2021 году также приобрел в собственность несколько объектов недвижимости на 168 300 грн: речь идет о двух земельных участках стоимостью 32 тыс. грн и 22 тыс. грн, а также жилой дом за почти 115 тыс. грн.

Обыски у областного Днепропетровского военкома

За полтора года полномасштабного вторжения России на территорию Украины руководитель областного ТЦК в Днепре успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры. Прокуроры совместно с оперативниками УСР в Днепропетровской области и следователями областной полиции провели неотложные обыски по месту работы, 6-ю адресам проживания руководителя областного ТЦК и его близких лиц, а также автомобилях.

Фигурант также зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 метров квадратных. Однако никаких отчетов о доходах от указанного субъекта хозяйствования в налоговые органы не поступало.

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