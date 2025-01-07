Теперь дети в безопасности.

Трое детей, которые после российского вторжения оставались на временно оккупированной территории, были спасены и воссоединились с родной мамой. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram.

Так, в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированных территорий трех детей. Речь идет о 17-летнем юноше и двух малолетних мальчиках.

"Молодая мама, которая из-за войны была вынуждена покинуть Украину, долгое время жила в разлуке со своими маленькими сыновьями, не в состоянии самостоятельно забрать их с временно оккупированной территории. Благодаря усилиям спасательной миссии, семья воссоединилась, и теперь дети находятся в безопасности", – сообщил Ермак.

Видео дня

По словам руководителя ОП, 17-летний парень подвергся преследованиям, многочисленным допросам и угрозам из-за своей проукраинской позиции и помощи Вооруженным Силам Украины. Сейчас он в безопасности, получает необходимую поддержку и готовится к обучению в украинском образовательном учреждении.

Украинские дети на оккупированных территориях

Российские оккупанты незаконно вывозят украинских детей с украинской территории. Данные тех, кого россияне вывезли в РФ, появляются на российских сайтах для усыновления. Об украинском происхождении ни одного из детей не упоминается.

Детей депортируют и на территорию Беларуси. За последние три года туда было вывезено 2219 украинских детей с территорий, которые находятся под российской оккупацией. Беларусь, как и Россия, проводила "перевоспитание" украинских детей в идеях "русского мира".

Вас также могут заинтересовать новости: