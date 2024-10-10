Беларусь, как и Россия, проводила "перевоспитание" украинских детей в идеях "русского мира".

За последние три года в Беларусь было вывезено 2219 украинских детей с территорий, находящихся под российской оккупацией. Об этом шла речь на брифинге Международной группы правозащитных организаций, в которую входит Центр прав человека ZMINA.

Отмечается, что вывозить детей из оккупированной части Донбасса в Беларусь начали еще со второй половины 2021 года, и этот процесс продолжался как минимум до июня 2024 года. При этом чаще всего детей вывозили именно во время учебного года.

Хотя оккупанты утверждали, что вывозят детей временно на отдых, на самом деле их подвергали индоктринации, то есть политическому и культурному "перевоспитанию". Часть детей направляли в белорусские школы, где их обучают по программе, подобной российской, в которой полно кремлевской пропаганды. При этом белорусское государство идентифицирует украинских детей в Беларуси как "русских" и признает навязанное им российское гражданство.

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Правозащитники также нашли доказательства привлечения украинских детей к участию в военизированных молодежных организациях Беларуси. Также среди детей пропагандируют службу в вооруженных силах России.

Правозащитники отмечают, что цифра в 2219 детей, которых вывезли в Беларусь, является неполной, ведь включает только те случаи, по которым есть убедительные доказательства.

Белорусские власти активно способствовали процессам депортации и индоктринации украинских детей с оккупированных Россией территорий. В августе 2023 года Александр Лукашенко обоюдно подтвердил договоренность с Владимиром Путиным о финансировании вывоза детей за счет бюджета "Союзного государства". Роль белорусского государства заметна и на фактах, когда украинских детей возили на экскурсии в воинские части армии Беларуси.

Россия похищает украинских детей

Как писал УНИАН, Российская Федерация наладила масштабную систему "милитаризации" украденных украинских детей и готовит их к войне, в том числе для участия в дальнейшей агрессии против Украины. Правозащитники предупреждают, что время играет против Украины.

Также мы рассказывали, что священники РПЦ помогают оккупантам с русификацией депортированных украинских детей. Их также привлекают к "военно-патриотическим" молодежным организациям в России.

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