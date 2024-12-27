За уклонение от эвакуации детей, может быть наложен штраф от 850 до 1700 грн, а за повторное нарушение - до 5100 грн.

Кабинет министров предлагает ввести штрафы для родителей, которые отказываются от обязательной эвакуации детей из опасных районов. Соответствующие новации содержит проект закона №12354 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

"Реализация мер правового режима военного положения высветила правовой пробел в законодательстве о запрете или ограничении в условиях военного положения, въезда (входа), пребывания населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация. Кроме того, из-за законодательной неурегулированности обязательная эвакуация принудительно детей по решению областных, Киевской городской военных администраций с территорий населенных пунктов, которые попадают в районы военных (боевых) действий, зон вооруженных конфликтов и населенных пунктов, приближенных к районам боевых действий, осложнялась негативным отношением родителей, лиц, их заменяющих, или других законных представителей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Учитывая вышеизложенное, МВД разработало этот законопроект. Он призван внести необходимые изменения в ряд законодательных актов, чтобы урегулировать проблемные вопросы обязательной эвакуации.

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"Уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых и безопасных условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей - влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн)", - говорится в документе.

За повторное нарушение в течение года будет наложен штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-5100 грн).

Другие предложения новых законов

Как сообщал УНИАН, правительство внесло в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрена административная ответственность за нарушение гражданами комендантского часа - запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Законопроектом, предусмотрено дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2. Чиновники предлагают установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима - военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.

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