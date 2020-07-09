Ткаченко о "Большом строительстве": в Украине восстановят 100 культурных объектов

Проект готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время.

В следующем году частью национального проекта "Большое строительство" станет восстановление 100 культурных объектов.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также"Вопрос выживания": Ткаченко назвал свой "первый шаг" на посту министра

"Мы благодарны президенту за поддержку инициативы Министерства. Впервые за 30 лет независимости мы реально сможем восстановить историко-культурное наследие, которое кое-где в критическом состоянии – заброшенное и полуразрушенное. И эти объекты являются кодом нашей нации. Сохранение их аутентичности и духа – наша ответственность, наполнение новым содержанием - наш долг перед следующими поколениями", - подчеркнул он.

Проект готов для рассмотрения министерствами и будет представлен в ближайшее время. В перечень войдут объекты, которые объединят всю страну, заверил министр.

Ткаченко также сопроводил сообщение фотографиями некоторых объектов, являющихся частью проекта "Большое строительство". Среди них: Национальный художественный музей Украины (Киев), Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" (Черниговская область), Бережанский замок (Тернопольская область), Оборонительные стены г.Жовква (Львовская область), Дворец Потоцких (Одесса), Дворец Подгорецкий замок (Львовская область), Национальный заповедник "Хортица", Музей истории запорожского казачества (Запорожская область), Николаевская астрономическая обсерватория, Национальный заповедник "София Киевская" (Киев) и ряд других.

🏢 Большое строительство в культуре 🇺🇦 Следующего года частью национального проекта «Большая стройка» станет... Опубликовано Александром ТкаченкоСреда, 8 июля 2020 г.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram