Ткаченко уверен, что в Москве уже готовят методички о «наступлении на свободу слова в Украине» и «уничтожение свободной прессы».

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что решение о санкциях в отношении телеканалов NewsOne, «ZIK», «112 Украина» зрело давно в обществе и в большинстве журналистского сообщества.

Об этом он сообщил в своем Telegram- канали.

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«Решение СНБО о санкциях в отношении трех телеканалов, которые называют себя украинскими - давно зрело в обществе и в большинстве журналистского сообщества. Речь идет о NewsOne, «ZIK», «112 Украина» и их бенефициаре - Тарасе Козаке, (хотя все при этом называли их «медведчуковскими»)», - заявил Ткаченко.

Он назвал этот кейс исключительным, но своевременным. «И не только из-за информационного терроризма и угрозы безопасности Украины этих инструментов пропаганды Кремля. Но и из-за массовых нарушений журналистских стандартов, фейков и манипуляций», - подчеркнул министр.

Он уверен, что в Москве уже готовят методички о "наступлении на свободу слова в Украине" и "уничтожение свободной прессы".

При этом министр предупредил: эти телеканалы - не обычные телевизионные вещатели, это по сути иностранная пропагандистская машина, которая была сформирована в Украине и опосредованно профинансирована Москвой, где о свободе слова уже давно речь не идет, а отдельные журналисты стали солдатами Кремля.

Поэтому, как подчеркивает Ткаченко, решение СНБО - симметричное на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на свободу и независимость Украины.

"Это логическое завершение расследования временной следственной комиссии, в которой я участвовал еще во время работы народным депутатом. Тогда мы выясняли, как происходили аферы при смене владельцев телеканалов 112 ZIK и NewsOne, которые сегодня принадлежат одному человеку - правой руке Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Рад, что и наши наработки стали шагом к установлению полной прозрачности структуры собственности украинских телеканалов и помешали информационной монополизации в интересах отдельных политических сил", - добавил он.

"А свобода слова и права человека для этой страны - ключевое. Их и стоит отстаивать чтобы не допустить угрозы национальной безопасности, безопасности граждан нашей страны и нарушения европейских стандартов", - резюмировал Ткаченко.

Санкции против Козака и его телеканалов: что известно

Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

После этого каналы сразу начали отключать от эфира.

Решение о санкциях не поддержал спикер парламента Дмитрий Разумков, который присутствовал на заседании СНБО и воздержался от голосования.

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Автор: Константин Гончаров