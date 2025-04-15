Игорь Луценко считает, что изменений требует не ТЦК, а смежные сферы.

В работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки не нужно ничего менять, зато изменения необходимы в смежных сферах, считает политик, общественный активист, а теперь военнослужащий и аэроразведчик Игорь Луценко. Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Должна быть такая государственная политика, которая обеспечит больший приток людей в ТЦК, чтобы давать нам больше бойцов. А сами ТЦК ничего не сделают, что бы вы там ни меняли. Во-первых, нам нужно сделать пряник, во-вторых - кнут. У нас отсутствует и то, и другое", - пояснил он.

Он напомнил, что в России выплаты военным, которые идут в так называемую СВО, составляют от 20 тыс. до 40 тыс. долларов.

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"Вот человек в течение года эти деньги получает в дополнение к большей зарплате, чем у наших солдат. Будем прямо говорить, Россия имеет больше средств для того, чтобы платить своим солдатам", - сказал Луценко.

По его мнению, если сохранить тот уровень выплат, который у нас есть, "если уволить из армии огромное количество алкоголиков, наркоманов, физически непригодных", то в Украине "точно появится ресурс, чтобы нанять людей, которые гораздо лучше и гораздо более адекватны в отношении войны".

"Мы до недавнего времени как государство вообще фактически поддерживали запрет на участие в наших боевых действиях иностранцев. Я это так называю - запрет. Потому что каким образом иностранцам в Украину попасть? Ему что, кто-то билет купит? А дзуськи! Это не предусмотрено законом. Нет у государства Украина средств, чтобы привезти за наш счет к нам иностранца", - подчеркнул военный.

Он выразил надежду, что это скоро изменится, "потому что пошли положительные процессы". Также он считает, что из-за отсутствия визовой поддержки людям из Африки, из Латинской Америки нет возможности попасть в Украину, "если Европа их не пустит".

"А Европа очень часто не пускает, потому что видит для себя риски. Африканцев, латиноамериканцев не пускают... Есть такие случаи, людей просто разворачивали назад. Таких случаев достаточно много, чтобы это стало проблемой", - сказал Луценко.

По его словам, сейчас нужна работа МИД, чтобы обеспечить таким добровольцам "коридор", также Министерство финансов должно "под этих людей выделить средства".

"Как Россия делает? Россия пригоняет самолет в Латинскую Америку, набирает людей и к себе везет. Или мы так же могли бы в Краков привезти людей и под нашим наблюдением их завести в Украину, чтобы ЕС не волновался по этому поводу? Вполне. Таким образом мы из-за границы в месяц будем набирать не десятками людей, как сейчас, а тысячами. За три-четыре месяца будем набирать по несколько тысяч в месяц. При нынешнем нашем денежном обеспечении есть огромное количество желающих иностранцев здесь повоевать", - уверен аэроразведчик.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса считает, что в будущем служить должны и мужчины, и женщины. Он предложил Украине изучить опыт Израиля, где для получения должности, образования или государственных выплат граждане должны отслужить. Если гражданин претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, вообще претендовать на какие-то выплаты из госбюджета, он должен служить. Пусть минимальный годовой контракт. И для мужчин, и для женщин в современной армии есть куча разной работы", - подчеркнул чиновник.

Также комбриг "Холодного Яра", подполковник Шамиль Крутков выразил мнение, что в Украине мобилизация 18-летних неизбежна. "К большому сожалению, я твердо убежден, что мы будем мобилизовать с 18 лет. К сожалению, это те реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем их мобилизовать тогда, когда уже надо было сделать это еще на вчера", - сказал Крутков.

Стало известно, что в Украине вдвое увеличен перечень должностей для добровольцев по проекту "Контракт 18-24". Количество доступных должностей возросло с 9 до 18. Министр обороны Украины Рустем Умеров добавил, что сейчас в проекте "Контракт 18-24" участвуют 16 бригад Вооруженных сил Украины.

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