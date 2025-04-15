Теперь добровольцы имеют возможность выбрать то направление, где навыки и умения можно реализовать наиболее эффективно.

Перечень доступных должностей для добровольцев по проекту "Контракт 18-24" увеличен с 9 до 18 наименований. Как сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в социальной сети Facebook, этот проект продолжает развиваться.

"Расширяем возможности для граждан, которые хотят добровольно присоединиться к защите Украины. Мы увеличили перечень должностей, которые доступны для добровольцев. Это позволяет каждому, кто готов присоединиться к армии, выбрать направление, где его навыки и умения будут наиболее эффективны", - отметил Умеров.

В частности, количество доступных должностей увеличено вдвое - с 9 до 18.

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Теперь, в перечень должностей добавлены такие новые позиции:

старший стрелок-номер обслуги;

пулеметчик;

пулеметчик-разведчик;

старший наводчик;

разведчик-наводчик;

разведчик-номер обслуги;

разведчик-радиотелефонист;

разведчик-оператор;

старший разведчик-стрелок-снайпер.

Как пояснил Умеров, эти должности дополняют перечень, появившийся ранее в рамках проекта:

стрелок;

старший стрелок;

стрелок-снайпер;

стрелок-санитар;

помощник гранатометчика;

гранатометчик;

старший гранатометчик;

разведчик;

старший разведчик.

Умеров добавил, что сейчас в проекте "Контракт 18-24" участвуют 16 бригад Вооруженных сил Украины.

"Наша цель - обеспечивать больше возможностей воинам сознательно выбирать свою роль, служить эффективно и получать достойную финансовую и социальную поддержку. Работаем дальше - для создания сильной, мотивированной и профессиональной армии", - подчеркнул министр.

"Контракт 18-24" - детали

Как сообщал УНИАН, недавно заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса рассказал, что сначала поступает много заявок на подписание контракта от лиц в возрасте 18-24 лет, но, в итоге, не все они подписывают контракт.

Общая подготовка рекрутов в учебном центре длится 45 дней. Затем минимум 14 дней профессиональной подготовки и 14 дней слаживания в подразделении. В общем, подготовка длится три месяца. Сначала на каждого рекрута выделяется более 200 тысяч гривеньна материальные и технические средства. Далее - 300 тысяч гривень военнослужащий получает после прохождения базовой и общей военной подготовки и вступления на выполнение боевых задач. Остальные 500 тысяч гривень он получает по завершению годового контракта.

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