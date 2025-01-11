'Такая реальность': Зеленский рассказал, как живут его дети во время войны

Президент подчеркнул, что Кирилл и Александра находятся в Киеве, и это пример для других украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его дочь Александра и сын Кирилл остаются в Киеве во время полномасштабной войны.

Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24. По словам президента, дети - это самые сильные украинцы. Отвечая на вопрос ведущий Паоло Петрекки, какими для него были три года большой войны, Зеленский сказал:

"Как для каждого человека. Президент Зеленский, такой же человек, как и все наши люди. Нам было непросто. Я очень уважаю наших людей, которые просто молодцы. Они с самого начала войны защищали Украину, свои дома. Каждый наш дом - это и есть наша страна. Очень важно, что люди выстояли и показали всему миру, что борются просто за свое. На поле боя, безусловно, нашими героями являются военные, которые защищают нас. Но самые сильные украинцы сегодня - это наши дети. Они несправедливо проходят это испытание. Это действительно страшно, когда ты видишь, как наши дети взрослеют прямо на твоих глазах".

У Владимира и Елены Зеленских двое детей - 19-летняя Александра и 11-летний Кирилл. Дочь получает высшее юридическое образование в Киеве, а сын - школьник.

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"Это мое счастье. Одно из самых позитивных, что может быть с человеком в жизни, это дети. Они в Киеве. Проходят эту войну вместе с другими детьми. Когда сирены, когда ракетные атаки - они в школах, в университетах спускаются в бомбоубежища. Но это такая реальность. Я очень рад, что они в Украине. Это пример другим. Если детей нет на улицах, если мы не видим их глаз, то тогда возникает вопрос, а за кого мы воюем? Мы же воюем за их ценности, да, и за свои, но прежде всего - за будущее наших детей. И это очень важно, что они есть в Украине", - отметил он.

Семья Зеленского - последние новости

Как сообщал УНИАН, весной 2024 года президент Украины Владимир Зеленский откровенно рассказал о жизни своих детей во время войны. По его словам, 11-летний сын Кирилл часто спрашивает о том, когда закончится война.

Зеленский рассказал, что во время полномасштабного вторжения его дети находятся в Украине. Они не выезжали за границу, как и большинство украинцев, несмотря на постоянные обстрелы россиян.

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