Президент Украины рассказал, что его сын постоянно спрашивает, когда закончится война.

Президент Украины Владимир Зеленский, после разговора с которым звезды Голливуда призвали помочь Украине, откровенно рассказал о жизни своих детей во время войны. По его словам, 11-летний сын Кирилл часто спрашивает о том, когда закончится война.

В интервью Bild президент поделился подробностями личного общения с детьми. Каждый раз во время разговора с сыном, как признается глава государства, ему сложно. Причиной этому является то, что он не может пообещать быстрого завершения войны, или прекращения постоянных обстрелов украинских городов:

Он задает вопрос: когда мы победим? Ему одиннадцать, но я уверен, что он такой же, как и большинство украинцев. Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату. Мой это сын или другие граждане Украины, не имеет значения.

Зеленский рассказал, что во время полномасштабного вторжения его дети находятся в Украине. Они не выезжали за границу, как и большинство украинцев, несмотря на постоянные обстрелы россиян.

Как известно, 19-летняя дочь Зеленского Александра учится в украинском университете, а сын Кирилл - школьник. Президент говорит, что его дети пытаются жить обычной жизнью.

"Сложно, когда ты не можешь ничего планировать для своих детей. Никаких каникул, никакого отдыха, все думают о войне. Мой сын постоянно говорит о войне. Наши дети спрашивают, когда закончится война... Это тяжело. Многие наши дети учатся онлайн и уже два года не были в школе. Я не хочу жаловаться, но все мы хотим, чтобы это ужасное время закончилось", - отметил лидер страны.

Напомним, ранее Елена Зеленская призналась, чего больше всего желает сейчас.

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