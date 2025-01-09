Стефанчук надеется, что продление "льготного" периода до 1 марта даст положительную динамику возвращения военных из СОЧ.

Сегодня, 9 января, Верховная Рада Украины приняла закон, которым продлен срок до 1 марта 2025 года возвращения к службе тех, кто самовольно оставил часть (СОЧ) или дезертировал.

Об этом сказал на брифинге председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его словам, ранее "льготный" срок был до 1 января 2025 года, но он продлен парламентом Украины до 1 марта после консультаций с руководством Вооруженных Сил Украины.

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"Они увидели положительную динамику, когда мы дали возможность сделать это до 1 января. И они попросили еще определенный период для того, чтобы все-таки дать возможность людям в СОЧ вернуться в свои боевые бригады или подразделения, но имея возможность изменить или условия, или подразделения, потому что разные есть условия, при которых люди идут в СОЧ", - подчеркнул Стефанчук.

Он отметил, что сегодня, 9 января, этот законопроект был принят в сессионном зале.

"Надеюсь, что он очень положительно повлияет на динамику того, что обученные, вооруженные, профессиональные, мотивированные люди будут иметь возможность вернуться на поле боя, но скорректировав какие-то обстоятельства их пребывания там. Я считаю, что это правильное решение и это решение мы проводили вместе с руководством Вооруженных сил Украины. Поэтому мы дальше будем надеяться и наблюдать, как оно будет имплементировано", - подчеркнул председатель ВРУ.

Закон о возвращении на службу после СОЧ - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления воинской части или дезертирства. Им предусматривалось, что для тех, кто до 1 января 2025 года добровольно вернулись на службу после СОЧ или дезертирства, если это первый случай, продлевается контракт и им возобновят выплаты и социальные льготы.

Однако, военный психолог Андрей Козинчук рассказывал, что принятие Верховной Радой Украины закона о добровольном возвращении на службу военных, самовольно оставивших части, не решает проблемы, потому что количество СОЧ только увеличивается. Он считает, что в армии депутаты не нужны, а на административные должности целесообразно привлекать женщин.

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