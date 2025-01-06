По словам эксперта, сейчас не то время, чтобы вести войну "мясными штурмами".

Чтобы в украинской армии не было случаев самовольного оставления частей (СОЧ), командиры должны ставить человеческие жизни в приоритете, армия должна вести войну высокотехнологично. Об этом в эфире "Киев-24" заявил полковник, военный эксперт, ветеран морской пехоты Юрий Микуляк. По его словам, сейчас не то время, чтобы вести войну "мясными штурмами", как это делает Российская Федерация, потому что у Украины ограниченный ресурс военных.

"Мы давно уже воюем высокотехнологично, потому что у нас нет такого количества людей, как в Российской Федерации. Мы не в 1941 году, чтобы с ними мясными штурмами, пехотой воевать. Хочу подчеркнуть, что любая война, нынешняя или прошедшая, с одной или другой стороны, выигрывалась артиллерией, а пехотой война завершалась. Хочу, чтобы так было всегда - чтобы наши командиры всегда считались с человеческой жизнью", - подчеркнул морской пехотинец.

Он добавил, что пока не все офицеры в ВСУ придерживаются этого правила, поэтому время от времени случается СОЧ. Эксперт обратился с просьбой ко всем офицерам, которые участвуют в боевых действиях по всей линии фронта: иметь в приоритете жизнь подчиненных солдат.

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"Тогда будет меньше СОЧ и будем более мощно, грамотно воевать... Сейчас войны диктует свои условия - мы должны воевать профессионально и высокотехнологично. То есть применять все возможные технологии - морские, воздушные и наземные дроны, РЭБы, системы перехвата, связи... Нет права воевать человеческим ресурсом, потому что у нас его нет", - подчеркнул ветеран.

Технологии на войне - что известно

Напомним, российские оккупанты ошарашены изобретениями украинских военных. В частности, поражением вертолетов Ми-8 ракетой с морского дрона Magura V5. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Евгений Ерин заявил, что захватчики на сегодня не имеют эффективного противодействия такому вооружению.

По его словам, к такой эффективности украинские специалисты шли уже давно, готовились и проводили различные мероприятия по совершенствованию дронов и возможностей их использования.

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