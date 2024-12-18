Экс-супруга Кличко сообщила, что ждет встречи на праздники и со своими двумя другими детьми.

24-летний сын киевского мэра Виталия Кличко Егор-Даниэль окончил Лондонскую школу экономики и политических наук.

Экс-супруга Кличко Наталья Егорова поздравила старшего сына с окончанием учебного заведения и поделилась кадрами с выпуска в Instagram.

Стоит отметить, что чтобы поздравить своего первенца она лично приехала в Лондон, хотя последние годы проживала в Германии. На обнародованных фото выпускник позирует в конфедератке и деловом костюме, а также показывает документ о европейском образовании.

"Невероятно гордая мама... Самое главное для меня - чтобы ты был счастлив на том пути, который ты выбрал", - добавила Егорова.

Экс-супруга Кличко сообщила, что ждет встречи на праздники и со своими двумя другими детьми.

Также Егорова поделилась кадрами сына вместе с неизвестной девушкой, сняв их со спины.

Отношения Кличко и Егоровой

Наталья Егорова вышла замуж за Виталия Кличко 26 апреля 1996 года. В прошлом Наталья спортсменка, занималась гимнастикой и синхронным плаванием, фотомодель, певица. Сейчас она живет в Гамбурге.

У Егоровой и Кличко трое общих детей - Егор-Дэниел (имя выбрано в честь девичьей фамилии матери), Елизавета-Виктория (дочь названа Викторией в связи с победой Кличко в бою в день рождения ребенка) и Максим-Александр (назван в честь немецкого боксера Макса Шмеллинга).

В августе 2022 года стало известно о разводе Кличко и Егоровой. Сам мэр Киева говорит, что их отношения не выдержали расстояния. Поэтому развод был логичным окончанием их брака.

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