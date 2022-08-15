По словам Кличко, они с супругой уже давно не живут вместе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разводе со своей женой Натальей. Он рассказал, что они уже много лет живут в разных странах, поэтому развод был бы логичным завершением их отношений.

Об этом сообщает "Бабель".

При этом Кличко уточнил, что даже несмотря на развод, жизнь продолжается.

"Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались добрые отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – сказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что сейчас его сердце занято. Но он не сказал, есть ли у него новая возлюбленная, а лишь признался в любви Киеву.

Напомним, Виталий Кличко и Наталья поженились в 1997 году. В браке у них родилось трое детей - два сына и одна дочь. Последние несколько лет Наталья живет в Германии, а Кличко остался в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: