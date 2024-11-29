Мэр столицы отметил, что в прошлом году из бюджета Киева на нужды Сил обороны было выделено 7,5 млрд грн.

В следующем году община Киева направит на помощь Силам обороны не меньше средств, чем в 2024-м. А в этом году поддержка защитников из бюджета Киева составит почти 10 млрд грн. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко и призвал не спекулировать на этой теме.

"Не надо спекулировать на теме помощи! Киев больше всего помогает военным и в следующем году продолжит это делать. Общая поддержка защитников и их семей будет не меньше, чем в этом году! В общем, на поддержку военных в 2024-м столица выделила из бюджета уже более 9 млрд грн. На следующей сессии еще имеем возможность направить в этом году 740 млн. То есть, в общем, будет почти 10 млрд", - заявил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что в прошлом году из бюджета Киева на нужды Сил обороны было выделено 7,5 млрд грн.

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Виталий Кличко также отметил, что поддержка Сил обороны осуществляется не только по программе "Защитник Киева".

"Это деньги на закупку подразделениями необходимого снаряжения - дронов, систем РЭБ, авто и прочее. И средства, в частности, на выплаты военным и их семьям, жилье, оборудование инженерных сооружений, реабилитацию. Городская целевая программа "Защитник Киева" - только одна из программ, по которым столица помогает военным. Финансируется она по двум направлениям. Остаток средств с предыдущего года и перевыполнение бюджета. Эти цифры будем иметь в начале и в течение года. Из них и направляются средства на эту программу. Также помощь военным и их семьям финансируется и из программ социальной поддержки, жилищного обеспечения, медицинских и других", - пояснил Виталий Кличко.

По его словам, на 2025 год по программе "Защитник Киева" на помощь военным будет предусмотрено 2,8 млрд грн.

"Наполнена средствами программа будет в течение первого квартала 2025 года. О чем будет соответствующая правка в проект бюджета - по моей инициативе. Напомню, на 2024-й в этой программе предварительно было предусмотрено почти втрое меньше", - подчеркнул Кличко.

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