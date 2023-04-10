До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.

В Полтаве к 15 годам заключения приговорены двое боевиков "ДНР", - жителей города Горловка Донецкой области.

Как сообщает Офис генпрокурора, их признали виновными в государственной измене, коллаборационной деятельности и участии в непредусмотренном законом вооруженном формировании (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

"Мужчинам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с запретом занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет. Также их имущество подлежит конфискации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2022 года граждане Украины добровольно вступили в "народную милицию ДНР", где служили в одной из мотострелковых бригад на должностях стрелков – им выдали камуфляжную форму российской армии и оружие.

"Находясь в Донецкой области, они выполняли приказы командиров российской армии и незаконного вооруженного формирования, осуществляли оккупацию захваченных территорий Украины и инженерно-техническое обустройство позиций. Один из осужденных занимался эвакуацией раненых и убитых военнослужащих страны-агрессора и участников незаконного вооруженного формирования", - добавили в ОГПУ.

До вступления приговора в законную силу осужденные будут находиться под стражей.

Приговоры боевикам "ДНР" - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в марте в Одессе к 15 годам тюрьмы заочно приговорен боевик с позывным "Вова Гуд", который находится в составе вооруженного подразделения "ДНР". Житель Черноморска в 2014 году выехал в Донецк и вступил в вооруженное подразделение "ДНР" - так называемый "первый славянский батальон".

Также в Одесской области к 14,5 годам тюрьмы заочно приговорен еще один боевик "ДНР". Он, будучи сторонником "русского мира", в 2014 году уехал в Донецк и вступил в вооруженное подразделение" ДНР " - "Оплот".

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