Хозяйственный суд Киева принял решение о возвращении помещения кинотеатра "Киев" предыдущим арнедаторам - Культурному центру "Кинотеатр Киев".

Хозяйственный суд города Киева признал недействительным договор об аренде имущественного комплекса кинотеатра "Киев" от 2019 года компанией "Синема-Центр".

Об этом говорится в решении суда.

Хозяйственный суд Киева принял решение о возвращении помещения кинотеатра "Киев" предыдущим арнедаторам - ООО Культурный центр Кинотеатр Киев.

Суд полностью удовлетворил его требования и постановил продлить срок договора аренды между КЦ "Кинотеатр Киев" и Главным управлением имуществом Киевской городской государственной администрации до 2029 года.

Теперь культурный центр должен без препятствий получить право владеть и пользоваться домом №19 на ул. Большой Васильковской в Киеве.

Также суд постановил взыскать в пользу культурного центра с "Синема-центра", Департамента коммунальной собственности г. Киева и "Киевкинофильма" по 2 100 гривень. Сейчас это решение еще можно обжаловать в апелляции.

Бывший директор кинотеатра Вилия Бондаренко подтвердила изданию The Village Украина, что суд принял решение в их пользу. Она сообщила, что по ее данным "Синема-Центр" уже выехал из здания.

Ситуация вокруг аренды кинотеатра "Киев"

15 апреля 2019 года победителем конкурса на аренду помещения кинотеатра «Киев» стало ООО «Синема-Центр» с предложением в 2 млн 119 тыс. грн в месяц без НДС. Таким образом, ожидалось, что поступления в бюджет столицы от аренды помещения увеличится в 45 раз.

В ООО «Синема-Центр» сразу заявили о необходимости ремонта в кинотеатре.

Поскольку кинотеатр «Киев» является памятником архитектуры, с ООО «Синема-Центр» должен был подписан охранный договор о сохранении и надлежащем содержании здания. Все ремонтные работы в помещении кинотеатра компания должна была согласовывать с профильными структурами городской власти.

20 ноября 2019 года в КГГА, ссылаясь на выводы Научно-исследовательского института инновационного строительства Украинской академии наук, заявили, что здание кинотеатра «Киев» находится в непригодном к использованию по назначению состоянии.

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Автор: Олег Давыгора