Заседание назначили на 18:30.

Шевченковский суд Киева в субботу, 1 апреля, все же решил продолжить избрание меры пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю, известного как Паша "Мерседес". Судья согласовал принудительный привод.

"После объявления перерыва до понедельника, суд переназначил судебное заседание до 17:00 сегодня владыка (митрополит Павел - УНИН) в больнице, суд решает вопрос о принудительном приводе", - рассказал адвокат.

Позже суд согласовал принудительный привод согласован и назначил заседание на 18:30. При этом адвокат заявил якобы о давлении из-за решения суда.

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Дело скандального митрополита УПЦ МП Павла - что известно

1 апреля экс-настоятелю Киево-Печерской Лавры митрополиту УПЦ МП Павлу вручили подозрение из-за дискриминации на основе расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание войны РФ против Украины, глорификацию ее участников.

Кроме того, сотрудники СБУ обнародовали разговоры Паши "Мерседеса". Его вызвали на допрос, а в доме провели обыски. В свою очредь скандальный митрополит заявил, что его якобы отправили под домашний арест, хотя на тот момент суд кщк даже не начал заседание.

Шевченковский суд Киева в этот же день собрался на заседение, чтобы избрать меру пресечения представителю УПЦ МП, в ходе которого Паша "Мерседес" стал жаловаться на здоровье. В связи с этом суд изначально принял решение перенести заседание на 3 апреля.

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