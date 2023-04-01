Митрополит не скрывал, что поддерживает связь с Москвой, несмотря на вторжение РФ, а также просил молиться за московского патриарха.

Служба безопасности Украины заявила, что сообщила о подозрении скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу (Паша Мерседес) на основе обоснованной доказательной базы относительно его причастности к разжиганию религиозной вражды, оправдывания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как отметили в СБУ, установлено, что митрополит Павел Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза.

На основании собранных доказательств Лебедю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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В СБУ также опубликовали фрагменты личных разговоров одиозного митрополита Павла, которые подтверждают выдвинутые ему обвинения. В одном из разговоров Павел радуется оккупации Херсона, а вторжение РФ называет "войной Америки и России до последнего украинца".

"Уже сегодня Херсон благовествуй радость велию, там уже и флаги российские везде... Люди довольные. Вон показывают, я то не умею, слава Богу, и не хочу, а показывают по интернету. Вот и все. Конечно, не уступят (российские оккупанты - УНИАН). Когда-то говорили, что будет война Америки и России до последнего украинца. Еще немного осталось. Сразу предупреждаю, не будь где-то близко, где есть какая-то часть, там, что-то такое, какой-то завод", - говорил митрополит неназванному собеседнику.

В еще одном разговоре, опубликованном СБУ, Павел говорит, что Украина виновата в том, что РФ начала войну, потому что якобы "спровоцировала Москву".

"Пишут сегодня в ютубе, лупанули по тем лабораториям американских в Киеве и Одессе, чтобы аж от них пыль разлетелась... Уничтожают Украину полностью. Ну, эти бьют по полной (россияне - УНИАН), а эти же провоцируют (украинцы - УНИАН)", - заявил Павел.

В еще одном перехвате одиозный митрополит заявил, что в западных регионах "нет украинцев". По его сумасшедшей версии, все это "Польша и Венгрия", а "Украиной там никто не дышит".

Кроме того, во время разговора с неназванной женщиной митрополит называет терроборону "ублюдками".

В отдельных перехватах митрополит не скрывает, что поддерживает связь с Москвой, несмотря на вторжение РФ, а также просит молиться за московского патриарха.

Кроме персональных разговоров, митрополит в публичных обращениях разжигал межрелигиозную вражду. Фрагмент его скандальных обращений также опубликовали в СБУ.

Подозрение скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу

1 апреля работники СБУ вручили экс-настоятелю лавры Павлу Лебедю "Мерседесу" подозрение. По данным источника УНИАН, Лебедю вручено подозрение по статьям:

161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) уголовного кодекса Украины.

Лебедя вызвали на допрос, именно сейчас он и продолжается. В его доме продолжаются обыски. Сам Павел заявил, что его якобы отправили под домашний арест.

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