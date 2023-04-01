По его словам, он пойдет на допрос в СБУ, который состоится сегодня в 12.

Одиозный экс-наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Паша Мерседес) заявил, что его отправили под домашний арест.

Как сообщают "Вести", во время общения с прессой и прихожанами УПЦ МП в Лавре митрополит заявил, что он якобы под домашним арестом.

"Мне дали домашний арест", - сказал митрополит Павел, добавив, что собирается причаститься и составить протоколы.

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На фоне обысков в помещении, где живет одиозный митрополит, журналисты поинтересовались, пригласит ли он их в гости. На это Павел ответил: "Запросто".

Отметим, что меру пресечения в виде домашнего ареста определяет суд на основе подозрения. Только утром Павел получил подозрение по двум статьям. Поэтому, либо суд по избранию меры пресечения уже состоялся, либо митрополит поспешил с заявлениями о домашнем аресте.

Подозрение митрополиту Павлу

Утром 1 апреля работники СБУ вручили экс-настоятелю лавры Павлу Лебедю "Мерседесу" подозрение. По данным источника УНИАН, Лебедю вручено подозрение по статьям:

161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) уголовного кодекса Украины.

Впоследствии стало известно, что на 12: 00 Лебедя вызвали на допрос, после чего будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. В его доме продолжаются обыски.

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