Кроме того, у одиозного экс-наместника Киево-Печерской лавры есть последний айфон.

Скандальный митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь (Паша Мердседес) "засветил" во время обысков СБУ культовый шарф французского бренда Louis Vuitton.

Трендовый шарф скандального экс-наместника Киево-Печерской лавры виден на фотографиях СБУ с обыска. На сайте бренда стоимостью такого аксессуара - 395 евро (почти 16 тысяч гривен). Однако в сети его можно найти и за 700 долларов.

Шарф - не единственная ценная вещь, которую заметили у Павла сегодня. В Telegram-каналах появились фото, на которых митрополит разговаривает по последнему 14 IPhone.

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Паша Мерседес: СБУ вручила подозрение скандальному митрополиту

1 апреля работники СБУ вручили экс-настоятелю лавры Павлу Лебедю "Мерседесу" подозрение за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификацию ее участников.

Служба безопасности Украины впоследствии обнародовала фрагменты его разговоров, на которых базируется следствие.

Митрополита вызвали на допрос, именно сейчас он и продолжается. В его доме обыски. Сам Павел заявил, что его якобы отправили под домашний арест.

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