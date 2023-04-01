Следователи нашли много интересных вещей.

Служба безопасности Украины подтвердила вручение подозрения митрополиту УПЦ МП Павлу (Паша Мерседес) и обыски в его доме.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, после вручения подозрения следователи провели неотложный обыск в помещениях, где жил скандальный митрополит.

Судя по фото, Павел жил в двухэтажном особняке с помпезным интерьером в стиле барокко.

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Следователи нашли иконы, картины и статуэтки, украшенные камнями и металлами, похожими на серебро и золото.

Среди находок нашли неизвестную вещь с выгравированным гербом России. На фото видно двуглавого орла с коронами над головами.

Подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу

1 апреля работники СБУ вручили экс-настоятелю лавры Павлу Лебедю "Мерседесу" подозрение за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификацию ее участников.

Митрополита вызвали на допрос, именно сейчас он и продолжается. В его доме обыски. Сам Павел заявил, что его якобы отправили под домашний арест.

Служба безопасности Украины впоследствии подтвердила, что сообщила о подозрении скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу и обнародовала фрагменты его разговоров, на которых базируется следствие.

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