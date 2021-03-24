Адвокаты и сами подозреваемые, а также журналисты прождали почти 4 часа, однако судья так и не назначила ни одно из заседаний, которые были анонсированы на 16:00 и на 17:30.

Судебные заседания Печерского районного суда Киева по избранию мер пресечения участникам акции протеста у Офиса президента Украины сегодня так и не состоялись.

Как передает корреспондент УНИАН, два заседания анонсировались на 16:00 и 17:30.

Примерно в 19:00, когда адвокаты Маси Найем и Илья Воробьев в очередной раз решили войти в помещение суда, чтобы узнать хоть что-то о заседании, судебная охрана отказалась их пропустить, поэтому им пришлось со скандалом прорываться в здание суда.

Как сообщил журналистам адвокат Найем, они застали судью Ирину Григоренко в кабинете, однако она на повышенных тонах приказала им выйти и не сообщила, когда же состоится заседание.

Соответственно, адвокаты зафиксировали письменно в канцелярии суда о том, что они ждали 3,5 часа начала заседаний. По их мнению, вероятно, заседание может состояться уже завтра, 25 марта.

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Акция в поддержку Стерненко: что происходило

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Дмитрий Хилюк