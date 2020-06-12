Стерненко будет ходатайствовать о большем судебном зале для размещения всех желающих

Около 300 человек пришли поддержать Стерненка в Шевченковский райсуд Киева, который рассматривает ходатайство следователя СБУ об избрании ему меры пресечения.

Общественный активист Сергей Стерненко будет ходатайствовать о предоставлении большего зала Шевченковского районного суда Киева, чтобы в ней смогли поместиться все желающие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выйдя из зала суда к людям.

По словам Стерненко, если его ходатайство не будет удовлетворено, он выйдет на улицу и не будет принимать участие в заседании.

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Также он выразил возмущение, что суд охраняют спецназовцы, которые не пускают людей на заседание.

Кроме того, Стерненко отметил, что на заседание не допустили эксперта, который должен был свидетельствовать в его пользу.

Как сообщал УНИАН, около 300 человек пришли поддержать Стерненко в Шевченковский районный суд Киева, который рассматривает ходатайство следователя СБУ об избрании ему меры пресечения.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко в Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

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